40 jaar na ‘Holiday’: Madonna kondigt Greatest Hits-tour aan

Het pop- en homo-icoon Madonna gaat dit jaar op tournee om de 40ste verjaardag van haar doobraaksingle Holiday te vieren.

Tijdens de 35-daagse Celebration Tour brengt ze muziek uit haar hele carrière, van het titelloze debuutalbum uit 1983 tot Madame X uit 2019.

De tour begint in juli in Vancouver, Canada, met data in New York, Barcelona, ​​Parijs en Stockholm, en eindigt op 1 december in Amsterdam.

Het is niet uitgesloten dat er meer shows volgen als de nu geplande data zijn uitverkocht.

Tickets voor de Celebration Tour gaan op vrijdag 20 januari om 10.00 uur lokale tijd in de verkoop, met voorverkoop voor fanclubleden vanaf dinsdag 17 (Noord-Amerika) en woensdag 18 (Europa).

Madonna scoorde 63 top 10-hits in het Verenigd Koninkrijk, waaronder 13 nummer één-hits, van Into The Groove (1985) en Like A Prayer (1989) tot Vogue (1990) en Hung Up (2005).

(Bron: BBC; foto: screenshot video Holiday)

