Truus en Ingrid uit Nijmegen waren 25 jaar geleden pioniers

Een bijzonder jubileum voor Ingrid en Truus van Duren uit Nijmegen: op 16 januari 1998 maakten ze als een van de eerste stellen gebruik van de mogelijkheid om een partnerregistratie aan te gaan.

De openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht kon pas later. ’Drie jaar later, toen dat ook kon, zijn we nog naar de burgerlijke stand gegaan, al was dat een formaliteit’, blikt Ingrid terug. ‘Maar in 1998 was het een hele happening. We hebben toen ook twee keer in de krant gestaan, er was heel veel aandacht voor.’

‘We zijn nog steeds dolgelukkig met elkaar’, lacht Ingrid. ‘We zijn nu 71 en 72. De jaren zijn echt voorbij gevlogen.’ In de Goffertboerderij in Nijmegen werden ze 25 jaar geleden in de echt verbonden. Na een jarenlange strijd voor gelijke rechten was het in 1998 voor het eerst voor iedereen mogelijk om je als partner te laten registreren.

Twee kleinkinderen

Toen ze elkaar ontmoetten in de jaren 90 was het gelijk raak. ‘We zagen elkaar lopen, maakten een afspraakje en binnen één avond sloeg de vonk over en was het zover.’ Nog steeds samenwonend in Nijmegen zijn ze inmiddels oma van twee kleinkinderen waar regelmatig op gepast wordt. ‘Ja, we hebben nog een heel druk leventje hoor. We hebben altijd wat te doen.’

Hoewel er na de eerste registraties in 1998 en de daaropvolgende huwelijken vanaf 2001 heel veel stellen zijn gevolgd, in binnen- en buitenland, is er volgens het stel op het gebied van acceptatie nog wel wat winst te behalen. ‘Je hoort zo links en rechts nog wel dat het niet helemaal geaccepteerd is, maar in onze omgeving hebben we nooit problemen gehad.’

Groot feest volgt nog

Een groot feest volgt er maandag, exact 25 jaar na dato, nog niet. ‘We staan er wel even met z’n tweeën bij stil natuurlijk, maar in de zomer willen we met mooi weer nog wel een feest gaan geven.’

(Bron en screenshot: Omroep Gelderland)

