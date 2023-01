Schotse transgenderwet geblokkeerd door uniek Brits veto

on

De Britse regering heeft besloten een controversieel Schots wetsvoorstel te blokkeren dat bedoeld is om het voor mensen gemakkelijker te maken om wettelijk van geslacht te veranderen.

Het wetsontwerp is volgens de Britten in strijd met de rechtsgelijkheid in heel Groot-Brittannië. Downing Street heeft de bevoegdheid om te voorkomen dat een Schots wetsvoorstel daadwerkelijk een wet wordt. Het is voor het eerst dat een Britse regering een veto uitspreekt over een Schots wetsvoorstel.

Het is de eerste keer dat een Schotse wet wordt geblokkeerd. De Britse regering zegt onder meer bezorgd te zijn over de veiligheid van vrouwen. Kwaadwillende mannen zouden een bedreiging kunnen vormen voor meisjes en vrouwen doordat ze na een gefingeerde geslachtsverandering makkelijker toegang krijgen tot ruimtes voor vrouwen, zoals kleedkamers.

De eerste minister van Schotland, Nicola Sturgeon, noemde de stap een ‘frontale aanval’ op het Schotse parlement en beloofde zich ertegen te zullen verzetten.

De Schotse regering zal naar verwachting de uitspraak aanvechten – mogelijk via een rechterlijke toetsing – maar wacht op meer details van de Britse ministers.

De Schotse minister van Sociale Rechtvaardigheid Shona Robison noemde het besluit om het wetsvoorstel te blokkeren ‘schandalig’

‘Dit is een donkere dag voor transrechten en een donkere dag voor democratie in het VK’, voegde ze eraan toe.

Het wetsvoorstel werd in december goedgekeurd door het Schotse parlement. Schotland is het eerste land binnen het Verenigd Koninkrijk dat met een dergelijke wet komt, inclusief het schrappen van de noodzaak van een medische diagnose en een verlaging van de minimumleeftijd van 18 naar 16 jaar.

Landen als Ierland, Denemarken en Argentinië namen eerder al een soortgelijke wet aan. In Nederland is een soortgelijk wetsvoorstel onderwerp van discussie in de Tweede Kamer.

(Bron: BBC, NOS)

