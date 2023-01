Petitie Verenigd Koninkrijk: haal LHBT-lessen uit basisonderwijs

on

Een online petitie waarin opgeroepen wordt geen lessen over genderdiversiteit meer te geven in het basisonderwijs is inmiddels meer dan 65.000 keer onderkend.

De Britse regering moet reageren om alle petities die meer dan 10.000 handtekeningen hebben gehaald; als er meer dan 100.000 handtekeningen onder een petitie staan, moet het onderwerp besproken worden in het parlement.

Fares Rahmani is de bedenker van de petitie die nu zes maanden online staat en nog tot 12 juli ondertekend kan worden. .

Hij vindt dat lessen met LHBT-inhoud niet thuis horen in het basisonderwijs.

‘Wij vinden dat kinderen hier niet op jonge leeftijd over moeten leren. Ik weet zeker dat er veel ouders zijn die niet willen dat hun of andere kinderen les krijgen over LHBT op de basisschool.’

In 2020 heeft het Britse ministerie van onderwijs richtlijnen uitgevaardigd die

die relatie- en seksuele voorlichting verplicht stelt voor alle basisschoolleerlingen op scholen die door de staat gefinancierd worden.

(Bron: The Cable)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws