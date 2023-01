Italiaans politicus hekelt RAI voor uitnodigen Black Eyed Peas

on

De Italiaanse politicus Alessandro Amorese van Fratelli d’Italia is boos op staatsomroep RAI. De omroep maakte zondag bekend dat de Amerikaanse popgroep Black Eyed Peas volgende maand komt optreden tijdens het Sanremo-festival.

De bandleden zijn voorvechters van LHBTI-rechten en traden op oudejaarsavond op de Poolse televisie op met regenboogarmbanden.

‘De Rai wordt steeds meer regenboog maar in de zin van vulgaire LGBT-propaganda’, aldus de politicus van de extreemrechtse partij in reactie op de uitnodiging.

‘In de loop der jaren zijn we van een heel sluw plan naar een flagrant plan gegaan: zelfs de staatstelevisie is nu afgevlakt op het politieke en culturele ontwerp dat de genderagenda dicteert. Zelfs vandaag is deze drift in de ether, in de nasleep van de Davos Forum die het dagboek van links wereldwijd beheerst: we willen hopen dat ook het Sanremo-festival geen megafoon van dit ontwerp is. Allemaal met het geld van de Italianen.’

De winnaar van het Sanremo-festival, dat van 7 tot en met 11 februari wordt gehouden, gaat Italië vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival.

(Bron: RTV San Marino, Il Fatto Nisseno; foto: screenshot RAI)

