on

Het COC Zondagmiddagsalon gaat verhuizen: met ingang van zondag 22 januari wordt het salon gehouden in Café De Herberg in Deventer.

De bijeenkomst is gericht op 50 Plussers, maar iedereen is welkom.

Het salon begint om 16:00 uur en duurt tot 19:00 uur en de toegang is gratis. Café De Herberg is te vinden in de Polstraat op nummer 62.

Het COC ZondagMiddagSalon is een activiteit van COC Deventer.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Agenda, Overijssel