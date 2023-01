Tiener pleegt zelfmoord na te zijn gepest omdat hij homo was

on

In de Franse stad Épinal is zaterdag de uitvaart van de 13-jarige Lucas, die zichzelf afgelopen zaterdag van het leven beroofde. De jongen kwam tot zijn daad na maanden gepest te zijn op school vanwege zijn geaardheid.

De jongen zat in vierde klas van het Louis Armand-college in Golbey (foto).

Het parket van Épinal kondigde donderdag een onderzoek aan, nadat de familie aangifte gedaan had. Tijdens een hoorzitting spraken familieleden van ‘daden van intimidatie gepleegd door scholieren van zijn school, vanwege zijn homoseksualiteit, gedurende enkele maanden’, schrijft officier van justitie Frederic Nahon.

‘Zulk nieuws is iets vreselijks’, zegt Valérie Dautreme, academisch directeur van de nationale onderwijsdiensten in de Vogezen. Sinds maandag is er psychologische ondersteuning voor leerlingen en docenten van de school. ‘Er is echt veel emotie onder volwassenen die niets hebben gezien, die Lucas de laatste tijd niet slecht hebben zien worden’, zegt directeur tegen de regionale zender Franc Bleu.

Lucas en zijn moeder hebben het pesten in september gemeld bij de directie van de school. ‘De situatie werd zeer serieus genomen door de instelling, door de directeur’, verzekert Valérie Dautreme aan de zender.

‘Voor ons, en dan bedoel ik in dit stadium, was de situatie opgelost: Lucas zei na afloop dat het rustig was, dat er niet meer om hem werd gelachen’, aldus de wetenschappelijk directeur.

De begrafenis is in besloten kring en vindt zaterdagmiddag plaats in Épinal. De ouders van Lucas hebben de genodigden gevraagd om als eerbetoon iets in de kleuren van de regenboog te dragen of mee te nemen.

Er is een inzamelingsactie gestart om de uitvaart te bekostigen. Ook is er een online condoleanceregister geopend.

In de komende weken is er nog een herdenkingsmars.

Onderwijsminister Pap Ndiaye reageerde op Twitter: ‘Ik denk aan alle studenten zoals hij die worden lastiggevallen: hun wanhoop is de basis van mijn vastberadenheid om alle vormen van intimidatie te voorkomen. Geen enkel kind zou zelfmoord als de ultieme uitkomst moeten zien.’

De zelfmoord van Lucas heeft het debat over het onderwijzen van gender- en seksuele geaardheid op de lagere en middelbare school weer aangewakkerd. Cursussen ‘seksuele voorlichting’ zijn sinds 2001 verplicht, maar worden maar mondjesmaat gegeven.

Heb jij hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 113 (24/7 bereikbaar), 0800-0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

(Bron: France Bleu, Liberation; foto: Google Streetview)

