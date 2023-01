Roze Golf 15-01: Foto’s van Jaap de Jonge en Queer Night Zwolle

on

Met ingang van vrijdag is er werk van fotograaf Jaap de Jonge te zien in Podium Zuidhaege in Assen.

In de Roze Golf een uitgebreid gesprek met de fotograaf, die zijn eerste fotoboek heeft samengesteld: ‘De Binnenwereld van de Man’.

Verder aandacht voor een nieuw evenement in Zwolle: Queer Night. Judith Schoemaker van Zwolse Theaters legt uit wat bezoekers kunnen verwachten.

