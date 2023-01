Nog steeds geen verbod op conversietherapieën in Oostenrijk

on

De wet die in Oostenrijk conversietherapieën voor minderjarigen moet gaan verbieden, is nog steeds niet ingediend. Afgelopen zomer zou de wet klaar zijn, maar er wordt nog steeds aan gewerkt.

Blick in den Nationalratssaal in Richtung Präsidium mit Glaskuppel

In de zomer van 2021 werd unaniem een ​​motie aangenomen, waarin werd opgeroepen tot het beëindigen van ‘pseudobehandelingen’. In de motie werd verwezen naar artikel 8 van het Verdrag voor de Rechten van de Mens (recht op eerbiediging van privé- en gezinsleven). Conversietherapieën zijn volgens de indieners van de motie daarmee in strijd.

Deskundigen zijn het er ook over eens dat dergelijke therapieën onethische, schadelijk en gevaarlijk zijn.

De liberale partij Neos stelde een Kamervraag aan de betrokken ministeries over het uitblijven van de wet. Het antwoord van Zadić en minister van Volksgezondheid Johannes Rauch (ook van de Groenen) is nu beschikbaar (zie onder).

Groenen wachten op ÖVP

Tussen de regels door is duidelijk dat de coalitiepartner verantwoordelijk is voor het feit dat de wet nog niet klaar is. Een door het ministerie van Justitie en Volksgezondheid opgesteld concept is ‘naar de coalitiepartner gestuurd en wordt momenteel politiek gecoördineerd’, staat in het korte antwoord. En: ‘Na de afronding en afronding van de politieke onderhandelingen met de coalitiepartner zal het ontwerp worden onderworpen aan een algemeen beoordelingsproces van enkele weken.’

‘Echt schandalig’

Een aantal parlementsleden van de coalitiepartij ÖVP staan kritisch ​​tegenover het verbod op conversietherapie voor minderjarigen.

‘Het is echt schandalig dat er na meer dan drie jaar groen leiderschap bij justitie nog steeds geen wettelijk verbod is op onmenselijke bekeringstherapieën voor jongeren’, zegt Yannick Shetty, de LHBTIQ-woordvoerder van Neos, tegen Der Standard.

Complex

Nico Marchetti, woordvoerder van studenten en scholieren bij de ÖVP, geeft toe dat de bal momenteel bij zijn partij ligt. Volgens hem is er geen sprake van vertraging. Eer is ‘goodwill aan beide kanten’.

Marchetti is in zijn partij voorstander van een verbod. Hij noemt de complexiteit van de zaak als reden voor de vertraging. Het gaat in de eerste plaats om de term ‘conversietherapie’ zelf en welk aanbod van therapieën onder een verbod moeten vallen. Ook speelt er een juridische kwestie: moet een overtreding een bestuurlijke boete betekenen of moet een overtreding onder het strafrecht vallen.

(Bron: Der Standard, foto: Parlamentsdirektion – Johannes Zinner)

