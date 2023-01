Eerste onderzoek naar schending ‘anti-homowet’ in Rusland

on

In Rusland is het eerste onderzoek geopend naar een mogelijke schending van de nieuwe wet tegen LHBTI-Propaganda. De wet werd vorig jaar uitgebreid.

Het onderzoek richt zich op Popcorn Books, een onafhankelijke uitgeverij in Moskou die de succesvolle roman ‘Summer in a Pioneer Tie’ uitgeeft. In het boek staat de relatie tussen twee jongens centraal tijdens een Sovjet-zomerkamp.

‘Deze uitgeverij heeft een leidende rol gespeeld bij het promoten van LHBT-literatuur in Rusland’, schreef Alexander Khinshteyn, lid van de Doema, op Telegram. Hij schrijft dat hij in het verleden meerdere verzoeken had ingediend om een onderzoek in te stellen naar Popcorn Books.

‘Ik hoop dat de zaak voor de rechter wordt gebracht en dat Popcorn Books – dat de regering openlijk heeft uitgedaagd – krijgt wat het verdient’, aldus Khinshteyn. Hij verwees naar het besluit van de uitgever in november om boekomslagen opnieuw te ontwerpen met de passage uit de Russische grondwet die de invoering van censuur verbiedt.

Van het boek van de auteurs Yelena Malisova en Katerina Silvanov zijn inmiddels zo’n 250.000 exemplaren verkocht.

Een vertegenwoordiger van de LGBT-rechtengroep Sphere zegt tegen persbureau Reuters dat dit niet het eerste keer is dat Popcorn Books het doelwit is en dat de nieuwe Russische wet openstaat voor brede interpretatie door de autoriteiten.

‘Aangezien het woord “propaganda” nergens in de wet is geïnterpreteerd, kan alles en iedereen eronder vallen’, zegt Noel Shaida, hoofd communicatie bij Sphere, tegen Reuters.

In de nieuwe, uitgebreide wet is elke promotie van ‘niet-traditionele seksuele relaties’ bij zowel minderjarigen als volwassenen strafbaar met een boete van maximaal 5 miljoen roebel (ruim 66.000 euro).

(Bron: The Moscow Times, Reuters; cover ‘Summer in a Pioneer’s Tie’, ontwerp Adams Carvalho)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws