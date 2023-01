Radio Oost zendt zondagavond voor het laatst de Roze Golf uit

on

De Roze Golf is zondagavond voor het laatst te horen op Radio Oost. Het programma voor en door de Overijsselse LHBTI-Plus-gemeenschap bestaat sinds 1985 en is het langstlopende programma op Radio Oost.

Maar volgens hoofdredacteur Henk Jan Karsten past de vorm niet meer in deze tijd.

‘Het programma komt uit een tijd dat het is neergezet als doelgroepenprogramma. Een programma wat speciaal bedoeld was om de roze gemeenschap in Overijssel een eigen plek te geven omdat dat belangrijk was voor de emancipatie in de provincie. En die taak is er nog steeds, maar niet bij radio.’

‘Er zijn nu tal van technische mogelijkheden om je als groep te mobiliseren. Er is niet meer een klein plekje in dat radiolandschap nodig om diezelfde doelstelling te bereiken die toen bestond. Want die doelstelling kun jij misschien wel beter invulling in een online community.’

Volgens Karsten is het niet meer per definitie de taak van de regionale omroep doelgroepenprogramma’s een plek te bieden. ‘Als regionale omroep hebben we besloten de programmering te vernieuwen, te verfrissen. Een ander geluid. En daar horen ook dit soort keuzes bij.’

Podcast

Presentator van het programma Jan-Erik Plettenburg vindt het jammer dat het programma na zondag niet meer te horen is op Radio Oost. ‘We verdwijnen weliswaar als programma van de zender, maar de inhoud komt wel terug op Radio Oost. En we gaan door als podcast, op http://www.rozegolf.nl en op een aantal lokale omroepen.’

Toch had hij liever gezien dat het als radioprogramma door zou gaan. ‘Niets is eeuwig, maar je mist nu wel de toevallige luisteraar. Een podcast moet je bewust naar zoeken en afspelen.’

Bereik regenboogonderwerpen

En verhalen over zulke toevallige luisteraars, kent Plettenburg. ‘Een ietwat homofobe collega luisterde het programma in de auto en dacht sindsdien wel anders over homoseksualiteit. Die mensen ben je op deze manier wel kwijt.’

Hoofdredacteur Karsten verwacht juist een groter bereik. ‘Mijn opvatting is dat we, door het niet meer weg te zetten op de zondagavond maar het op te nemen in onze reguliere programmering, een groter bereik hebben met de onderwerpen die er toen doen. Want, laten we daar geen misverstand over bestaan, dat dit programma bijdraagt aan de emancipatie in de provincie ben ik van overtuigd. Dat het van waarde is en dat het belangrijk is, daar ben ik ook van overtuigd.’

De laatste uitzending via Radio Oost is te beluisteren na het nieuws van 22:00 uur.

De radio-uitzending blijft te beluisteren via de lokale omroepen van Almelo en Zwolle.

Kijk hier voor informatie over de laatste uitzending en over de podcast van de Roze Golf.

(Bron en foto: RTV Oost – Leroy Vugteveen)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws