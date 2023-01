Vrijdag eerste COC-mannenavond van het jaar in Deventer

on

Komende vrijdag is de eerste bijeenkomst in 2023 van het COC-Mannencafé Men Meet Men in Deventer.

De bijeenkomst is speciaal voor homo- en biseksuele mannen vanaf 18 jaar en wordt gehouden op de vertrouwde plek: het keldercafé (foto) van de Vrijmetselaarsloge aan de Rijkmanstraat 10 in Deventer.

De ingang is via de trap aan de zijkant, maar er is ook een lift voor rolstoelgebruikers naar de kelder aanwezig.

Vanaf 20.00 uur zijn mannen van harte welkom om gezellig bij te kletsen of nieuwe gezichten te leren kennen. De bijeenkomst inclusief muziek en hapjes duurt tot 24.00 uur en is gratis toegankelijk.

Het COC-Mannencafé Men Meet Men is een activiteit van COC Deventer.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Agenda, Overijssel