LHBTI-activist en ontwerper Edwin Chiloba vermoord in Kenia

on

In Kenia is een onderzoek gaande na de dood van modeontwerper en LHBTI-activist Edwin Chiloba. Zijn lichaam werd woensdag in een metalen kist gevonden langs een weg bij de stad Eldoret.

De politie heeft een verdachte aangehouden. Hij zou een vriend van het slachtoffer zijn. Over een motief is nog niets bekend.

Mensenrechtenorganisaties in Kenia denken dat Chihoba is vermoord vanwege zijn geaardheid.

Homoseksualiteit is in Kenia verboden en geschat wordt dat meer dan de helft van alle LHBTI-Plussers in Kenia geconfronteerd wordt met geweld vanwege hun geaardheid.

‘Woorden kunnen niet eens uitleggen hoe we ons als gemeenschap op dit moment voelen. Weer een ziel verloren door haat. Je zal gemist worden’, schrijft homobelangenorganisatie Galck+ op Twitter

‘De dood van Edwin herinnert ons eraan dat homoseksuelen in het hele land nog steeds worden aangevallen’, zegt de National Gay and Lesbian Human Rights Commission op Instagram .

Vorige maand schreef Chiloba op Instagram dat hij ‘ging vechten voor alle gemarginaliseerde mensen’, waarbij hij zei dat hij zelf gemarginaliseerd was.

Hij was in 2019 vanuit de hoofdstad Nairobi naar Eldoret verhuisd om mode te studeren en begon naam te maken op het gebied van mode ontwerpen.

Vorig jaar leidde de moord op non-binaire lesbienne Sheila Lumumba tot een campagne op sociale media om #JusticeForSheila te krijgen.

(Bron: BBC, Star of Kenya; foto: Twitter)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws