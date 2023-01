Roze Golf 08-01: De laatste met herinneringen aan de eerste

on

Zondag 8 januari is de laatste uitzending van de Roze Golf die wordt uitgezonden door Radio Oost. Voor de Roze Golf is geen plaats meer in de programmering van de regionale omroep.

De Roze Golf blijft beschikbaar als podcast en een aantal lokale omroepen neemt de radio-uitzending over.

Hoofdredacteur Henk Jan Karsten legt uit waarom de Roze Golf verdwijnt van Radio Oost.

Te gast zijn Harrie Oude Hampsink (links op de foto), de stem van de eerste uitzendingen van de Roze Golf bij Radio Oost van 1985 tot in de jaren negentig, Remco van Schellen, hij ging in de jaren negentig op pad als verslaggever voor de Roze Golf en voormalig NOB-technicus Jaap Hilbink (rechts op de foto), hij zag de oud-piraten van de Roze Golf de studio van Radio Oost binnenkomen om hun bandjes te door hem te laten monteren.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 8 januari tussen 22:00 en 23:00 uur en hier op een later tijdstip.

De Roze Golf is ook beschikbaar als podcast. Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel