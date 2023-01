Expert waarschuwt: gevaar apenpokkenvirus nog niet voorbij

on

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Genève waarschuwt voor een vals gevoel van kalmte als het gaat om het apenpokkenvirus (MPox).

Vooral in Afrika wordt niet getest en er zijn onvoldoende vaccins zijn. Dat zou een bedreiging kunnen vormen voor de hele wereld: ‘Over drie jaar zouden we een virusvariant kunnen hebben die veel minder gemakkelijk in te dammen is – dat is een reëel risico’, aldus WHO-apenpokkenexpert Rosamund Lewis tegen het Duitse persbureau DPA

Het aantal geconstateerde gevallen apenpokken wereldwijd is aanzienlijk gedaald en de uitbraken die in 2022 voor het eerst in veel landen opdoken, zijn daar onder controle.

Het aantal wekelijks gemelde nieuwe besmettingen is sinds juli met maar liefst 90 procent gedaald.

Alert

Tot dusver zijn wereldwijd bijna 84.000 bevestigde gevallen en 75 sterfgevallen geregistreerd, maar het aantal niet-gemelde gevallen zal waarschijnlijk veel hoger zijn.

Artsen en klinieken zouden alert moeten blijven op apenpokken als er mensen binnenkomen met koorts of huiduitslag, vindt Lewis. Klinieken die gespecialiseerd zijn in hiv en soa’s zouden routinematig moeten testen op apenpokken.

Er zouden vooral sneltesten en meer vaccins moeten worden ontwikkeld om wereldwijd zo snel mogelijk nieuwe uitbraken te ontdekken en in te dammen.

Wat is apenpokken?

Het apenpokkenvirus is een virusinfectie die vooral in West- en Midden-Afrika voorkomt. De eerste symptomen zijn koorts, hoofdpijn, spierpijn, rillingen en uitputting. Er kan uitslag ontstaan, die vaak begint in het gezicht en zich vervolgens uitbreidt naar andere delen van het lichaam.

Huid-op-huidcontact

Voor overdracht tussen mensen moet er nauw contact zijn met een besmet persoon, bijvoorbeeld via speekseldruppels of huid-op-huidcontact. Ook via bedlinnen is besmetting mogelijk. Seks kan dus een manier van verspreiding zijn. Al gaat het voor alle duidelijkheid niet om een soa (seksueel overdraagbare aandoening).

(Bron: SRF 4 Nieuws; foto: RIVM)

