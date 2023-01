Politie zoekt de daders van mishandeling homostel in Breda

on

De politie heeft beelden van bewakingscamera’s vrijgegeven waarop verdachten te zien zijn van een mishandeling van een homostel in het centrum van Breda.

De beelden waren maandagavond te zien in het opsporingsprogramma Bureau Brabant van Omroep Brabant in de hoop de daders alsnog te kunnen oppakken. ‘Laat deze groep er niet mee wegkomen.’

Het stel liep 26 februari vorig jaar in de Karrestraat in Breda hand in hand over straat, toen ze werden belaagd door een groep jongeren, die naar hen riepen. Ze werden ‘flikkers’ en ‘homo’s’ genoemd, en er werd gezegd ‘dat ze dood moesten’.

Vervolgens haalde een van de jongeren in de groep keihard uit. Bij die klap brak een van de mannen zijn neus. Hij viel op de grond, maar kreeg daar nog meer trappen en klappen. Ook zijn vriend werd geslagen en geschopt.

Bijna een jaar later hebben de slachtoffers nog veel last van de mishandeling, zowel fysiek als mentaal.

