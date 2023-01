Black Eyed Peas treedt in Polen op met regenboogarmband

on

De Amerikaanse band Black Eyed Peas heeft ophef veroorzaakt in Polen door in de Nieuwjaarsshow van de Poolse TV op te treden met regenboogarmbanden.

Zo’n 8,3 miljoen kijkers stemden af op de bijna vijf uur durende show op van de publieke omroep TVP2 oudejaarsavond, live vanuit het skigebied van Zakopane.

De leden van Black Eyed Paes kwamen het podium op met regenboogarmbanden. Zanger will.i.am bedankte Polen voor het opvangen van Oekraïense vrouwen en kinderen na de invasie van Russische troepen. Vervolgens droeg hij het nummer ‘Where is the love’ ’op aan degenen die ‘het hele jaar door haat ervaren’: mensen van de Joodse gemeenschap, mensen van Afrikaanse afkomst en mensen van de LHBTI-Plus-gemeenschap.

Met een camera in de hand legde de zanger na afloop van het optreden uit hoe naam van de band gespeld moet worden: Black Eyed Peas of Peace, maar zeker niet als PiS. ‘Wij staan voor eenheid, liefde, tolerantie en solidariteit.’

‘Soms moet je ergens naar toe gaan waar mensen anders denken, om ze te inspireren met onze verschillen, om ze te laten zien wat tolerantie is. Het was geweldig om hier in Polen te zijn. Polen is een geweldig land.’

De Poolse plaatsvervangend minister van Justitie Marcin Warchol sprak op Twitter schande van de ‘LGBT-promotie’, maar de grootste regeringspartij PiS onthield zich van commentaar.

Zowel PiS als president Andrzej Duda bediende zich van anti-LGBT-retoriek om stemmen te winnen voorafgaand aan de verkiezingen in 2019 en 2020.

