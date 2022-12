Feestelijk het nieuwe jaar in: overal is de komende tijd iets te doen

on

Nog even en het is 2023 en pak maar vast de nieuwe agenda: overal is de komende tijd iets te doen om het nieuwe jaar in te luiden.

Café Stonewall begint al op de laatste dag van het jaar om 21:30 uur met een Oud & Nieuwparty om door te gaan tot 4:00 in de late ochtend van 1 januari. Dansen op muziek van DJ Justin Strikes en gezamenlijk aftellen om middernacht.

Voor wie niet zolang kan wachten of alvast in de stemming wil komen: vrijdag 30 december is Café Stonewall geopend van 15:30 uur tot 01:00. Café Stonewall vind je aan de Walstraat 12-14 in Enschede.

Café Oké in Zwolle, het café voor LHBTI-Plussers met een een verstandelijke of lichamelijke beperking, luidt zaterdag 7 januari van 14:00 uur tot 17:00 uur het nieuwe jaar in met een feestelijke middag in Wijkcentrum De Enk in Zwolle.

Een week later, zaterdag 13 januari is er een nieuwjaarsbijeenkomst van de Stichting Regenboog Steenwijkerland. De bijeenkomst is van 19:30 uur tot 22:00 uur in Sluiszicht in Blokzijl. Aanmelden wordt op prijs gesteld en kan via een mailtje: activiteiten@regenboogsteenwijkerland.nl.

COC Deventer wacht tot de laatste dag van januari, maar dat wordt gelijk een Nieuwjaarsfeest: zaterdag 31 januari is het zover. Het feest is in het Etty Hillesum Centrum aan de Roggestraat 3 in Deventer. De entree inclusief alle drankjes en hapjes bedraagt 20 euro.

(Afbeelding: COC Zwolle)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Agenda, Overijssel