Marokkaanse film ‘Le Bleu du Caftan’ op shortlist voor een Oscar

De film ‘Le Bleu du Caftan’ van de Marokkaanse regisseuse Maryam Touzani staat op de shortlist voor de Oscars in de categorie ‘Beste buitenlandse film’. De definitieve lijst met genomineerde films wordt op 24 januari bekendgemaakt.

De film gaat over de liefde tussen twee mannen. Touzani zegt tegen persbureau AFP dat ze hoopt dat haar film kan bijdragen ‘aan het creëren van een gezond en noodzakelijk debat’ over homoseksualiteit in Marokko.

De film vertelt het verhaal van Halim (een rol van de Palestijnse acteur Saleh Bakri) en Mina (een rol van de Belgische actrice Lubna Azabal), een hecht en rustig stel dat leeft met een zwaar geheim: de homoseksualiteit van de man. Ze hebben een atelier waar kaftans, de traditionele Marokkaanse jurken, worden gemaakt . De komst van de jonge leerling Youssef (gespeeld door de Marokkaanse acteur Ayoub Missioui), maakt dat alles anders wordt.

De film werd geselecteerd uit de vijftien speelfilms in de categorie ‘Beste buitenlandse film’. ‘Het is een enorme eer om Marokko te mogen vertegenwoordigen en de kleuren van het land te mogen dragen in deze fase van de competitie’, aldus Touzani.’ Het feit dat mijn film Marokko vertegenwoordigt, is een stap vooruit. De symboliek is mooi en sterk. Dit weerspiegelt een verlangen naar openheid en dialoog.’

Een officiële Marokkaanse commissie, bestaande uit filmprofessionals, heeft deze film uitgezocht om het land te vertegenwoordigen bij de Oscar-verkiezing. Een gedurfde keuze in een land waar homoseksualiteit, taboe is in een conservatieve samenleving, de publieke opinie verdeelt en volgens het Wetboek van Strafrecht gestraft kan worden met zes maanden tot drie jaar gevangenisstraf.

‘We hebben vaak de neiging om liefdesverhalen te labelen, maar mijn diepe wens was om ze te vertellen zonder een oordeel te vellen’, zegt Maryam Touzani. Ze vindt dat ‘de mentaliteit moet veranderen’. ‘Ik denk dat we liefde niet kunnen veroordelen.’

De film won in november de juryprijs van het Marrakech International Film Festival.

(Bron: Le Monde; foto: screenshot film)

