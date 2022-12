Discriminatieverbod vanwege geaardheid komt in Grondwet

on

De stemming in de Eerste Kamer over de wijziging van Artikel 1 van de Grondwet is uitgesteld door toedoen van de PVV.

Deze partij is tegen de aanvulling van het artikel met een verbod op discriminatie vanwege seksuele geaardheid of handicap.

De PVV vroeg hoofdelijke stemming aan en daarvoor waren er niet genoeg senatoren aanwezig. De vereiste twee derde meerderheid is vóór het aanpassen van de Grondwet, maar omdat het al laat was voor de wijziging in stemming zou worden gebracht, waren veel senatoren al naar huis.

De stemming in de Eerste Kamer is de laatste horde die nog genomen moet worden.

Uit het debat bleek een ruime meerderheid voor de wijziging. De stemming is uitgesteld tot 17 januari.

(Bron: Eerste Kamer, RTL, NOS; foto: Eerste Kamer)

