Roze Golf van zondag 18-12 in de knel door reclameblokken

on

De radio-versie van de Roze Golf van zondag is niet volledig uitgezonden, doordat er twee reclameblokken waren ingepland in het uur tussen 22:00 en 23:00 uur.

Normaal gesproken is dat uur reclamevrij, maar door de eindejaarsactie van RTV Oost Reclame is alle reclamezendtijd gevuld.

Met het maken van de uitzending van afgelopen zondag was met reclamebokken geen rekening gehouden. Er was uitgegaan van een lengte van 58 minuten met twee minuten nieuws. Het nieuws liep zondag uit door de verkeersinformatie in verband met de gladheid.

Daar kwamen nog de twee reclameblokken bij: een na het nieuws van tien uur en een voor voor het nieuws van elf uur, waardoor de Roze Golf veel te lang was voor de overgebleven tijd.

Dat had tot gevolg dat tegen elf uur het programma onverbiddelijk werd afgebroken.

Luister hier naar hoe het programma van 18-12 had moeten klinken.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:En verder, Overijssel