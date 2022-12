Oekraïne selecteert inzending songfestival vanuit schuilkelder

on

Het duo Tvorchi gaat voor Oekraïne naar het Eurovisie Songfestival. De band werden zaterdagavond tijdens een vier uur durende live-stream geselecteerd. De uitzending was vanuit een ondergronds metrostation in Kyiv.

Voor die plek was gekozen, zodat de show ook kon doorgaan als er een luchtaanval zou zijn. Het lied verkozen uit tien inzendingen, waarbij de uitslag werd bepaald door een jury en kijkers.

Vastberadenheid

Het winnende lied waarschuwt voor de gevaren van een nucleaire oorlog. ‘Vandaag de dag, terwijl sommigen spelen met nucleaire dreigingen , beschermen onze mensen met stalen harten heel Europa’, aldus Andriy Hutsuliak, de toetsenist en schrijver van het nummer.

Hij begon met het schrijven van ‘Heart of Steel’ tijdens het de belegering van de staal- en ijzerfabriek Azovstal. De beelden van soldaten van het Oekraïense leger die de fabriek verdedigden, inspireerden hem om een lied te schrijven over de vastberadenheid om niet op te geven.

Tijdens het optreden van Tvorchi droegen dansers gasmaskers. Op de schermen achter hen stonden teksten als: ‘Wees niet bang om te zeggen wat je denkt.’

Liverpool

Het Eurovisie Songfestival is volgend jaar in Liverpool. Door de oorlog kan het festival niet in Oekraïne worden gehouden. In Turijn won Kalush Orchestra het songfestival vaan Oekraïne.

