Man in Den Haag mishandeld, mogelijk vanwege geaardheid

In Den Haag is een man mishandeld op het station door vier personen. De politie laat weten dat de man werd aangevallen, ‘mogelijk vanwege zijn seksuele geaardheid’.

De man is door ambulancepersoneel ter plekke behandeld aan zijn verwondingen, maar is later nog naar de huisartsenpost gegaan omdat het niet goed met hem ging.

Het 27-jarige slachtoffer zat vrijdagavond in de trein vanuit Rotterdam naar Den Haag. In de trein werd hij lastig gevallen door twee mannen. Nadat hij rond tien uur was uitgestapt, werd hij door zijn belagers gevolgd naar de Rijnstraat.

Er kwamen nog twee mannen bij en met z’n vieren begonnen ze het slachtoffer te slaan en te schoppen.

‘Vervolgens zijn de vier verdachten gevlucht naar het busplatform’, zegt een woordvoerder van de politie. Er is nog niemand aangehouden; de politie zoekt getuigen.

(Bron: Politie)

