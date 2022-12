Roze Golf 18-12: Mick Langeberg en zijn passie voor oude auto’s

on

Mick Langeberg is een liefhebber van oude auto’s. Zo koestert hij zijn zestig jaar oude Renault Dauphine. Mick is voorzitter van de Gay Classic Car Club, een club voor LHBTI-ers die iets hebben met oude auto’s.

In de Roze Golf een uitgebreid gesprek met Mick Langeberg over zijn passie voor oude auto’s, zijn autoverzameling en de vereniging waarvan hij nu twee jaar voorzitter is.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 18 december tussen 22:00 en 23:00 uur en hier op een later tijdstip.

De Roze Golf is ook beschikbaar als podcast. Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

