Geen mis omdat aartsbisschop van Vaduz tegen homohuwelijk is

De aartsbisschop van Vaduz, Wolfgang Haas, heeft de traditionele openingmis van het Liechtensteinse parlement op 26 januari afgelast. Hij is het niet eens met de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht.

Enkele weken geleden nam het parlement een motie aan die de regering oproept om met een wetsvoorstel te komen die het huwelijk voor paren van gelijk geslacht mogelijk maakt. De motie werd met overweldigende meerderheid aan genomen: 23 van de 25 parlementsleden stemden voor.

Haas nam deze beslissing ‘omdat een soortgelijke liturgische viering geen zin meer heeft gezien het parlementaire gedrag van de overgrote meerderheid van onze staatsparlementariërs in een fundamentele kwestie van christelijke ethiek.’

De aartsbisschop wijst er op dat zijn standpunt tegen het zogenoemde homohuwelijk niet zijn privémening is, maar gebaseerd is op een document van de Vaticaanse Congregatie voor de Geloofsleer.

‘Morele dambreuk’

Het ‘pseudo-huwelijk’ van koppels van gelijk geslacht is in tegenspraak met ‘het natuurlijke gevoel, de redelijke natuurwet en in het bijzonder het christelijke begrip van de mens, aangezien het overeenkomt met de goddelijke scheppingsorde’, aldus de aartsbisschop.

De openstelling van het huwelijk ‘met alle bijbehorende excessen’, leidt volgens Haas ook tot een ‘morele dambreuk’ op scholen en kleuterscholen. Dit is ‘al te zien in verschillende landen’ waarin ‘gender- en LHBT-propaganda de scholen heeft bereikt’.

Wolfgang Haas is sinds 1997 aartsbisschop van Vaduz. Hij was eerder bisschop in het Zwitserse bisdom Chur en wordt gezien als een van de felste tegenstanders van LHBTI-rechten in Liechtenstein.

Pride

Hij ziet de strijd tegen het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht als een ‘heilige plicht’ zag. Deze zomer boycotte Haas een diner met de burgemeester van de gemeente Schaan omdat daar de eerste Pride van het vorstendom plaatsvond.

(Bron: Katholisch.de; foto: screenshot SRF)

