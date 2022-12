Nieuwe regenboogvlag voor de Grote Kerk in Monnickendam

on

De gemeente Waterland heeft de Protestantse Gemeente in Monnickendam een nieuwe regenboogvlag geschonken. Aan de toren hing afgelopen weekeinde een geleende regenboogvlag van 21 meter, die werd ontvreemd.

De restanten van de vlag werden in Monnickendam teruggevonden. De vlag was grotendeels verbrand.

‘Met het veroordelen van deze actie en het aanbieden van een nieuwe vlag willen wij onderstrepen dat deze vernieling ontoelaatbaar is’, zegt de burgemeester Marian van der Weele tegen NH Nieuws.

Het college van Burgemeester en Wethouders trekt niet alleen de portemonnee voor een nieuwe vlag, maar hijst deze week elke dag de regenboogvlag bij het gemeentehuis.

‘Dit vandalisme hoort niet thuis in onze gemeente. Wij tolereren niet dat door deze vernieling ook maar één inwoner zich afvraagt of hij of zij zich wel thuis mag voelen in onze gemeente. Ik was zelf aanwezig op het concert zondagavond. Daar heb ik de dominee en de organisatoren van het concert mijn steun betuigd in hun streven naar een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Met het veroordelen van deze actie en het aanbieden van een nieuwe vlag willen wij onderstrepen dat deze vernieling ontoelaatbaar is.’

Predikant Alexander Noordijk is blij met de actie van het college. ‘Ik voel me hier enorm door gesteund. Voor de protestantse gemeenschap geldt hetzelfde.’ Hij gaat de vlag zeker hijsen op de Grote Kerk. ‘We laten ons niet uit het veld slaan.’

Hij wil graag met de dader(s) in gesprek. ‘Je wil niet dat dit soort incidenten polariserend uitvallen. Ik wil eigenlijk de vlag weer hijsen en daarmee uitdragen om een gesprek met elkaar te hebben.’

(Bron en foto: NH Nieuws)

