Documentairemakers zoeken geld voor film over zelfdoding

Documentairemaker Tim Dekkers (links op de foto) en scenarioschrijver Henk Burger (rechts op de foto) werken aan de documentaire Uit ’t leven. Voor de documentaire volgden ze drie LHBT-Plussers, die een inktzwarte periode achter de rug hebben.

Met de documentaire willen de makers het hoge aantal zelfdodingen onder LHBTI-Plussers bespreekbaar maken

Krijgen acrobaat Jean, model Solange en gemeenteraadslid Kris hun leven weer op de rails? Kunnen zij een voorbeeld zijn voor anderen in geestelijke nood?

Volgens cijfers van 113 Zelfmoordpreventie heeft bijna de helft van de Nederlandse lesbische-, homo- en biseksuele volwassenen ooit zelfmoordgedachten gehad. Dat is vijf keer vaker dan in de algemene volwassen bevolking.

Het aantal dat daadwerkelijk een poging doet, is vier keer zo hoog. Voor transgender personen zijn de cijfers nog schokkender.

Het is de bedoeling om de documentaire Uit ’t leven te vertonen op de vele filmfestivals in de wereld. De makers doen zoveel mogelijk zelf, maar hebben professionele hulp nodig om de documentaire op de markt te brengen. Daarom zijn ze een inzamelingsactie begonnen op Voordekunst.nl. De teller staat inmiddels op ruim 7.000 euro. Er is 10.000 euro nodig.

Heb jij hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 113 of 0800-0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

