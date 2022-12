Roze Golf 11-12: Paarse Vrijdag op scholen is hard nodig

on

Paarse Vrijdag is van groot belang, aandacht voor seksuele, gender- en seksediversiteit op school is nog altijd hard nodig. Janny Veenstra is begeleider van de GSA op haar school is op Paarse Vrijdag haar alter ego: Roze Rita.

Jaap de Jonge is fotograaf en legt momenteel de laatste hand aan zijn eerste fotoboek ‘De binnenwereld van de man’. Met de buitenkant wil hij iets van de binnenkant van de veelal blote mannen laten zien.

Wie meer wil weten of het boek wil bestellen (€ 33,60 inclusief verzendkosten), kan contact met hem opnemen: jaapdejongefotografie@gmail.com.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 11 december tussen 22:00 en 23:00 uur en hier op een later tijdstip.

De gesprekken uit de radio-uitzending van de Roze Golf zijn ook beschikbaar als podcast. Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

(Foto: uitsnede Paarse Vrijdag-poster COC))

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel