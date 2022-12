EU-commissie wil rechten van regenboogfamilies versterken

on

EU-landen moeten ook een ongetrouwd of homostel uit andere lidstaten als ouders van hun kinderen erkennen.

De Europese Commissie heeft een gelijkheidspakket goedgekeurd dat tot doel heeft ouderschap voor alle gezinnen te erkennen ‘ongeacht hoe het kind is verwekt of geboren, ongeacht het soort gezin dat het kind heeft’ – en ongeacht de nationaliteit van de gezinsleden.

Nu moeten ouders van gelijk geslacht soms administratieve of gerechtelijke procedures doorlopen om hun ouderschap te laten erkennen vanwege de verschillende wetten in de lidstaten. Dat is volgens de Europese Commissie ‘duur, tijdrovend en kan onzekere resultaten opleveren’.

Er komt een ’Europese ouderschapsverklaring’, die door alle lidstaten moet worden aanvaard. Dier ouderschapsverklaring heeft dan gevolgen voor rechten zoals erfenis, alimentatie of beslissingen over school en onderwijs.

Het gelijkheidspakket van de Commissie heeft tot doel juridische duidelijkheid te scheppen voor alle gezinnen die tussen verschillende landen in de Europese Unie verhuizen – of ze nu reizen naar, verhuizen naar, of familieleden of eigendommen hebben in een andere lidstaat.

Trots

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen (foto) laat weten dat ze trots is op de nieuwe regels ‘die we vandaag presenteren voor de erkenning van het ouderschap in de EU’.

‘Als je een ouder bent in één land, ben je een ouder in elk land ’, zei ze al eerder.

De verantwoordelijke justitiecommissaris Didier Reynders voegde eraan toe: ‘Alle kinderen zouden dezelfde rechten moeten hebben, ongeacht hoe ze zijn verwekt of geboren en in welke gezinsstructuur ze leven.’

‘Nu lopen nog twee miljoen kinderen en hun ouders het risico dat deze of gene lidstaat hun tekort doet’, aldus Reynders. ‘Die toestand is onacceptabel voor de commissie.’

Zelf bepalen

Het is onwaarschijnlijk dat ook EU-landen als Hongarije en Polen met de voorstellen instemmen, en dat is wel vereist om ze aan te nemen. Maar Reynders geeft het niet bij voorbaat op en wil ‘proberen alle lidstaten te overtuigen’. Lukt dat niet, dan ‘zijn er natuurlijk mogelijkheden om verder te gaan’ met alleen de landen die de plannen wel steunen, zegt hij.

EU-landen blijven zelf bepalen wie ze als ouders willen beschouwen, onderstreept Reynders. De commissie wil alleen dat ze elkaars ouderschapserkenningen overnemen. De afgelopen jaren stuitten heel wat stellen op weigeringen van een andere lidstaat om hen als ouders aan te merken.

(Bron: ANP, Europese Commissie, GGG; foto: Europese Commissie)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws