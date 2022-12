President van Rusland ondertekent strengere anti-LHBTI-wet

on

De Russische president Vladimir Poetin heeft maandag de wet ondertekend die het verbod op LHBTI-propaganda verder uitbreidt. Met de nieuwe wet is elke openbare uiting van LHBTI-gedrag of -levensstijl in Rusland wordt verboden.

Elke actie of de verspreiding van informatie die kan worden beschouwd als een poging om homoseksualiteit in het openbaar, online of in films, boeken of advertenties te promoten, leiden tot een hoge boete.

De wet is een uitbreiding van de ‘anti-homowet’ uit 2013 die de ‘demonstratie’ van LHBTI-gedrag aan kinderen verbood.

De uitbreiding van de wet komt op het moment dat het Kremlin verhoogde druk uitoefent op minderheidsgroepen en tegenstanders van Poetin in eigen land, onafhankelijke mediagroepen de kop in drukt en de vrijheid van meningsuiting verder verstikt, terwijl Moskou een tien jaar durende campagne opvoert om wat het zegt ‘traditionele’ waarden te promoten.

Autoriteiten hebben de bestaande wet al gebruikt om Pride-marsen te verbieden en homorechtenactivisten gevangen te zetten.

Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de nieuwe wet bedoeld is om de zogenaamde ‘niet-traditionele’ LHBTI-levensstijlen die worden beoefend door lesbiennes, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders helemaal uit het openbare leven te bannen.

