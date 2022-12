Twee ‘roze’ feesten in Orpheus en Gigant in Apeldoorn

on

Komend weekeinde zijn er twee ‘roze’ feesten in Apeldoorn. Na de voorstelling vrijdag 9 december van Alex Klaassen in Theater Orpheus is er de afterparty ‘Vier de Paarse Vrijdag’,niet alleen voor de bezoekers van de voorstelling, maar voor iedereen.

Het theater nodigde middelbare scholieren die zich inzetten voor de GSA (Gender & Sexuality Alliance’s) van hun school uit voor de voorstelling.

GSA’s zijn allianties waarin jongeren zich inzetten voor een school waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Met dit gebaar bedankt Orpheus hen dat zij zorgen dat hun school een veilige plek is voor iedereen.

Patricia Gillet, Community Coördinator van Orpheus: ‘Met deze avond willen we uitdragen dat Orpheus een fijne en veilige plek is voor iedereen. Geen eenmalige actie, maar de start om met de Regenboog-community samen te werken aan inclusieve programmering en optimale sociale toegankelijkheid.’

Zaterdag is het feest in poppodium Gigant. Daar is de allereerste editie van Crush! Het poppodium nodigt alle bezoekers uit om in hun meest extravagante outfit te komen. Eén van de optredende artiesten is DJ Den (foto).

Inge Weterings, Senior Marketeer: ‘Vanuit onze eigen medewerkers kwam er een duidelijk geluid dat het in Apeldoorn ontbreekt aan prettige plekken om uit te gaan voor de LHBTQIA+ community. Een groot gemis! Daarom organiseren we, samen met de community, vanaf december minstens twee keer per jaar Crush. Gigant moet een plek zijn waar iedereen zich veilig voelt en we hopen hier met Crush! weer een extra stap mee te zetten.’

