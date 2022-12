Meer Dan Gewenst houdt bijeenkomst voor wensouders

on

De stichting voor ‘roze’ ouderschap, Meer Dan Gewenst, houdt op zondag 15 januari een informatiebijeenkomst voor wensouders. De bijeenkomst is bedoeld voor LHBTI-Plussers met een kinderwens.

De verschillende gezinsvormen zullen toegelicht worden, ervaringsdeskundigen zullen hun verhaal vertellen, en er zal een gespecialiseerd familierecht advocaat of notaris een uitleg geven over de juridische kant. Ook is er aandacht voor wat er uit onderzoek naar roze gezinnen blijkt. Uiteraard is er uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen.

Deelname kost € 25 plus € 1 reserveringskosten. De bijeenkomst wordt gehouden in Amsterdam. De locatie wordt aan de deelnemers doorgegeven. Opgave is noodzakelijk en kan via de site van Meer Dan Gewenst.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Agenda