Roze Golf 04-12: Marcel Spijkerman zegt de radio vaarwel

Marcel Spijkerman presenteert vrijdag 9 december voor het laatst het radioprogramma ‘Goedemiddag Overijssel’. Na 24 jaar verlaat hij RTV Oost.

In de Roze Golf vertelt Marcel over zijn grote passie radio, over zijn dj-tijd bij ’t Bölke in Enschede en over zijn ontmoeting met zijn grote liefde Jan.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 4 december tussen 22:00 en 23:00 uur en hier op een later tijdstip.

De gesprekken uit de radio-uitzending van de Roze Golf zijn ook beschikbaar als podcast. Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel