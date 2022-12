GGD IJsselland wil dat er in de zorg meer wordt getest op hiv

on

Meer testen op hiv in de zorg en het toegankelijker maken van het hiv-preventiemiddel PrEP. Dat is volgens GGD IJsselland de manier om het virus te bestrijden.

‘Als ziekenhuizen en huisartsen vaker testen, kunnen we meer hiv-gevallen opsporen en verspreiding tegengaan’, zegt een woordvoerder van GGD IJsselland.

Het Aidsfonds kwam afgelopen week met nieuwe cijfers over hiv-besmetting in Nederland, naar aanleiding van Wereld Aids Dag. In Nederland zijn 24.000 mensen met hiv. De afgelopen jaren neemt het aantal mensen met een hiv-infectie af.

Die dalende lijn duidt volgens het Aidsfonds op het einde van de hiv-epidemie in Nederland. Toch zijn er nog zo’n 1700 mensen in Nederland die hiv hebben, maar dat niet weten. Late hiv-diagnoses komen nog steeds voor. In 2021 overleden 13 mensen in Nederland aan aids.

‘In IJsselland hebben we een actieplan tegen hiv, deze is afgeleid van het landelijke plan”‘ zegt Harriette van Buel, sociaal verpleegkundige seksuele gezondheid bij GGD IJsselland. ‘De belangrijkste interventie in ons gebied is het aanbieden van PrEP. Dat is een anti hiv-pil, zodat iemand geen hiv oploopt.’

Testen

‘Bij de GGD is een soa-consult gratis voor mannen die seks hebben met mannen, jongeren tot 25 jaar en personen die werken in de seksindustrie. Hieronder valt een hiv-test. Dit is geheel anoniem’, zegt Van Buel.

‘De drempel van testen ligt soms nog wel hoog. Er is een groep mannen die seksueel actief is met andere mannen. Die willen dit graag anoniem houden. Een deel van deze mannen laat zich niet testen bij de GGD. Dit is jammer, want op die manier worden er wel risico’s genomen, ook op hiv’, zegt Van Buel.

Het vinden van de laatste hiv-infecties vraagt volgens het Aidsfonds om maatwerk in de steden en regio’s. Niet alleen GGD’en maar ook zeker huisartsen en andere zorginstanties moeten alerter zijn en testen op hiv.

PrEP gebruik

Freerk Jager staat als voorzitter van COC Twente midden in de LHBTI-Plus- gemeenschap. Hij zegt dat het gebruik van PrEP binnen deze gemeenschap een veelbesproken onderwerp is. ‘Je ziet de daling van hiv-besmetting minder bij heteroseksuele besmettingen. In onze gemeenschap wordt er veel openlijker gesproken over PrEP en zijn we er beter over geïnformeerd. Het zal mooi zijn dat het gebruik van PrEP meer onder de aandacht komt.’

Dat is iets waar GGD IJsselland volkomen achter staat. ‘In IJsselland hebben we een actieplan tegen hiv. Deze is afgeleid van het landelijke plan. De belangrijkste interventie in ons gebied is het aanbieden van PrEP. Je hebt geen hiv en dat wil je ook zo houden, dan schrijven wij de PrEP pil voor, zodat iemand geen hiv oploopt.’

Pilot

Het uitgeven van PrEP is nog in heel Nederland een pilot, zo ook in Overijssel. ‘GGD IJsselland heeft een wachtlijst. Wij mogen in ons gebied 212 mensen in PrEP-zorg hebben. Er staan op dit moment 75 mannen op de wachtlijst’, zegt Van Buel.

‘Het zou goed zijn als PrEP gratis verstrekt wordt. Dat is in Nederland nog steeds niet het geval, in tegenstelling tot veel andere landen waar je het gratis kan gebruiken. Als je echt wil voorkomen dat hiv zich verder blijft verspreiden, zou het goed zijn om PrEP toegankelijk te maken voor iedereen’, zegt Jager.

Testen in de zorg

Het massaler testen in de zorg op hiv is volgens GGD IJsselland een grote stap om nieuwe infecties volledig tegen te gaan. ‘Als je het testen op hiv meer bespreekbaar maakt, kun je ook eerder een patiënt een hiv-test aanbieden. Dat geld zowel voor huisartsen of bijvoorbeeld specialisten in ziekenhuizen.’

‘Zwangere vrouwen worden bijvoorbeeld bij een gynaecoloog standaard getest op hiv. Dit wordt ook standaard gedaan bij de bloedbank. Dat is al een hele grote groep mensen die getest wordt op hiv. Het zou goed zijn dat ook op andere afdelingen in bijvoorbeeld ziekenhuizen een hiv test een optie wordt’, zegt Van Buel.

Bewustwording binnen de maatschappij en de zorg is volgens de GGD een gebied waar nog winst te halen valt. ‘Hoe sneller je iemand met hiv diagnosticeert, hoe beter dat is voor de prognose op lange termijn. Want dan kan je iemand snel aan medicatie helpen en ben je niet meer besmettelijk voor een ander”, zegt Van Buel.

Ook wil de GGD meer mensen aan de PrEP helpen. Daardoor wordt voorkomen dat er meer hiv-diagnoses bijkomen.

(Bron: Roze Golf, RTV Oost; foto: GGD IJsselland)

