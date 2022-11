Amerikaanse senaat stemt voor bescherming homohuwelijk

on

De Amerikaanse Senaat heeft een wet aangenomen die huwelijken tussen mensen van gelijk geslacht beschermt. Eerder al stemde het Huis van Afgevaardigden voor deze wet.

De wet beschermt ook huwelijken tussen stellen van verschillende etnische afkomst en regelt dat deze huwelijken in de federale wet worden vastgelegd.

61 senatoren, onder wie 12 Republikeinen stemden voor, 36 waren tegen.

Het zogenoemde homohuwelijk werd na een uitspraak van het Hooggerechtshof in 2015 in alle staten is gelegaliseerd, maar in de federale wetgeving staat het huwelijk nog gedefinieerd als een overeenkomst tussen een man en een vrouw.

Veel progressieve Amerikanen zijn bang dat het hoogste gerechtelijke hof van de VS, waarin conservatieve rechters in de meerderheid zijn, die uitspraak uit 2015 wil terugdraaien. Dat gebeurde eerder dit jaar ook met het recht op abortus.

Het aangenomen wetsvoorstel kent geen verplichting voor alle staten om het homohuwelijk te legaliseren, dus mocht het Hooggerechtshof een streep zet door zijn ‘legaliseringsuitspraak‘ uit 2015, kunnen individuele staten het homohuwelijk te verbieden. Wel regelt de nieuwe wet dat zij dan de homohuwelijken moeten erkennen die in andere staten zijn gesloten.

De wet moet nog wel een keer terug naar het Huis van Afgevaardigden, vanwege een kleine wijziging die de Senaat heeft aangebracht. Waarschijnlijk gebeurt dat nog dit jaar en de verwachting is dat het gaat om een formaliteit, omdat de Democraten in het Huis in de meerderheid zijn. Biden heeft laten weten dat hij de wet daarna snel en trots’’ zal ondertekenen.

