Rechtbank in Rusland handhaaft vrijspraak Yulia Tsvetkova

Een rechtbank in Rusland heeft de vrijspraak bekrachtigd van de feministische kunstenaar Yulia Tsvetkova. Ze werd in juli 2022 vrijgesproken nadat ze was beschuldigd van het ‘verspreiden van pornografisch materiaal’.

Ze werd vervolgd nadat ze tekeningen had gemaakt van het vrouwelijk geslachtsdeel. Amnesty International voerde in 2020 actie om haar vrij te krijgen.

‘De beslissing om de vrijspraak van Yulia Tsvetkova te handhaven, is een zeldzaam voorbeeld van gerechtigheid in het huidige Rusland’, zegt Natalia Zviagina van Amnesty International. ‘Het onderdrukkende systeem dat de regering van Vladimir Poetin de afgelopen twee decennia opbouwde, heeft tot doel om absurde rechtszaken te voeren op basis van valse beschuldigingen. Het komt zelden voor dat iemand aan de klauwen van dit systeem ontsnapt.’

‘Buitenlandse agent’

Yulia Tsvetkova zat drie jaar in huisarrest. Ze werd bestempeld als ‘buitenlands agent”, een term die gelijk staat aan ‘buitenlandse spion’ of ‘verrader’. Tsvetkova kan volgens Amnesty International iets opgeluchter ademhalen nu ze geen gevangenisstraf meer krijgt omdat ze opkomt voor de rechten van vrouwen en LHBTI-Plussers.

(Bron: Amnesty International; tekening Yulia Tsvetkova)

