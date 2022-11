Minister Helder: sneller ingrijpen bij homofobe spreekkoren

on

Als het aan minister Conny Helder van sport ligt, wordt er sneller ingegrepen als er een homofoob spreekkoor klinkt in een stadion. Dat antwoordt ze op Kamervragen van Lisa Westerveld (GroenLinks) en Jeanet van der Laan (D66).

De twee Tweede Kamerleden hadden de minister vragen gesteld naar aanleiding van een artikel in Tubantia over homofobe spreekkoren tijdens de voetbalwedstrijd FC Twente – FC Groningen.

FC Twente greep tijdens de wedstrijd niet in, omdat het gezang maar telkens van korte duur was.

‘Wat het kabinet betreft is iedere seconde dat een discriminerend spreekkoor aanhoudt, er één te veel’, antwoordt de minister op de vraag of de duur van spreekkoren doorslaggevend is voor het wel of niet ingrijpen.

De minister verwijst in haar antwoord naar de Richtlijn Bestrijding Verbaal Geweld (onderdeel van het Handboek competitiezaken betaald voetbal van de KNVB), waarin staat dat ingrijpen ‘gebeurt op basis van verschillende factoren zoals; verstaanbaarheid, waarneming en signalering, inhoud, frequentie, omstandigheden, en of de alternatieven om een spreekkoor te stoppen al in gang zijn gezet etc. De lengte of duur van een spreekkoor is daarbij niet van doorslaggevende betekenis.’

‘Kwetsende spreekkoren horen niet thuis in de sport en dus ook niet in het voetbal. Ook de supportersverenigingen moeten hierin hun verantwoordelijkheid pakken. Ik ben bereid hierover om de tafel te gaan met het Supporterscollectief Nederland en supportersverenigingen.’

