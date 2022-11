‘Bestrijding van hiv loopt vast door toenemend conservatisme’

on

De wereldwijde aidsepidemie verergert. Dat stelt het Aidsfonds. Onder meer dor toenemend conservatisme worden homo’s, transpersonen, sekswerkers en drugsgebruikers steeds vaker gestigmatiseerd en hebben daardoor geen toegang tot preventiemiddelen en medicijnen.

Het fonds spreekt van ‘dictatoriale regimes en conservatief beleid dat bewust mensen uitsluit van hiv-zorg’ in haar rapport dat aan de vooravond van wereldaidsdag, 1 december, is gepubliceerd .

In 45 landen waren er het afgelopen jaar meer besmettingen dan het jaar daarvoor. Er is structurele groei van het aantal besmettingen in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika, maar nu ook in Azië en Latijns-Amerika.

‘Na veertig jaren van inspanningen en wetenschappelijke vooruitgang zetten we in te veel landen nu weer grote stappen achteruit’, waarschuwt directeur Mark Vermeulen.

Het Aidsfonds ziet verschillende oorzaken voor de trend. Zo werd er tijdens de coronapandemie minder getest op de ziekte, waardoor meer mensen onbewust het virus konden doorgeven. Door de economische crisis die volgde waren veel geïnfecteerden bovendien niet zeker van een dagelijkse maaltijd, terwijl dat juist nodig is om medicijnen goed te laten werken.

Daarnaast bemoeilijken conservatieve leiders wereldwijd een adequate aanpak van de epidemie. Zo verdubbelde het aantal infecties in El Salvador onder homomannen en was de kans op besmetting bij transvrouwen daar zelfs acht keer groter. Op de Filipijnen, waar prostitutie, drugsgebruik en homoseksualiteit hard worden aangepakt, vervijfvoudigde het aantal hiv-besmettingen sinds 2010. Nog niet de helft van hen krijgt levensreddende medicijnen.

In Rusland nam de verspreiding van het virus het meeste toe, met 61 procent sinds 2010. Volgens het Aidsfonds brak de epidemie aanvankelijk uit onder drugsgebruikers, maar wordt inmiddels de hele bevolking getroffen: tweederde van nieuwe infecties werd het afgelopen jaar overgedragen via heteroseksueel contact.

PrEP

Nederland wordt met Zweden juist genoemd als een van de landen waar misschien een eind gemaakt kan worden aan de hiv-epidemie. In 2021 werden in Nederland nog maar 427 nieuwe diagnoses gesteld; er overleden dertien mensen aan de gevolgen van aids. De grote daling in het aantal gevallen is vooral te danken aan de inzet van preventiemiddel PrEP.

(Bron: Aidsfonds, NOS)

