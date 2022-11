Activist Vergey Miles: homorechten zijn ook mensenrechten

on

Vergey Miles wil een voorbeeld zijn voor andere jongeren in Suriname. Hij moedigt met name buitenlandse LHBTI-Plussers aan om zijn land te bezoeken en zich te laten zien in de Surinaamse samenleving.

Vergey (20) is student en is daarnaast actief binnen de LHBTI-gemeenschap. Als activist zet hij zich in voor mensenrechten en met name voor rechten voor LHBTI-Plussers.

‘We zijn er om de samenleving steeds aan te wakkeren en er aan te herinneren dat LHBTI-rechten ook normaal mensenrechten zijn, die gewaarborgd moeten blijven.’

Hij stimuleert andere jongeren om zich ook in te zetten voor de LHBTI-gemeenschap. ‘omdat je zo een voorbeeld kan zijn. Jongeren zitten soms met 10.000 vragen die ze niet zelf kunnen beantwoorden, zaken die voor hun onbekend zijn. Als jij er dan als leeftijdsgenoot er voor ze bent en ze bij jou terecht kunnen voor informatie, dan zien ze dat er voor hun een luisterend oor is en er iemand is die met dezelfde zaken geconfronteerd is geweest.’

Vakantie

Vergey moedigt buitenlandse LHBTI-Plussers aan om naar zijn land te komen om vakantie te vieren. ‘Het zou fijn zijn dat we een uitwisseling zouden kunnen hebben.’ Volgens hem is het nuttig om van elkaar te leren. ‘Het is ook heel belangrijk om je te laten zien als je hier bent. Het is belangrijk om me te werken aan een stukje acceptatie. Hoe meer je jezelf laat zien, hoe meer je laat zien dat het de doodnormaalste zaak is om handjes vast te houden en elkaar te kussen in het openbaar, des te meer men het als normaal gaat zien en accepteren.’

Het hele gesprek met Vergey Miles is te horen in de Roze Golf van 27 november.

(Interview en foto: Marco Strijks)

