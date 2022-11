Centrum LHBTI-Plussers sluit na aanscherping anti-homowet

on

Het Acceptatiecentrum voor LHBTI-Plussers in de hoofdstad Kazan van de Zuid-Russische Republiek Tatarstan schort alle activiteiten op nadat de anti-homowet in Rusland is aangescherpt.

Het centrum wil zo voorkomen dat het in strijd komt met een ingrijpende nieuwe Russische wet die ‘propaganda’ van niet-traditionele seksuele relaties of verlangens om ‘van geslacht te veranderen’ verbiedt.

Het Acceptatiecentrum in Kazan kondigde de sluiting op 25 november aan op zijn Instagram-pagina.

‘In verband met de nieuwe wet op het volledige verbod op LHBTI-propaganda, schort Acceptance zijn activiteiten op’, zei de groep. De groep beëindigt haar activiteiten op het Russisch sociaal netwerk.

Het Russische parlement nam donderdag de derde en laatste lezing aan van wetgeving die een negen jaar oud verbod op het promoten van LHBTI-propaganda voor kinderen uitbreidt door dergelijke promotie onder mensen van alle leeftijden te verbieden.

Elke actie of evenement dat wordt beschouwd als het promoten van niet-traditionele genderopvattingen of homoseksualiteit – inclusief online, in films, boeken, advertenties of in het openbaar – kan een hoge boete opleveren.

