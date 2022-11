Russisch parlement neemt nieuwe anti-LHBTI-wet aan

on

Het Russische parlement heeft donderdag een nieuwe wet aangenomen die het verspreiden van informatie over homo- en biseksualiteit verbiedt. Het is in Rusland al bijna tien jaar wettelijk niet toegestaan deze informatie te delen met kinderen.

Het parlement heeft deze ‘homopropagandawet’ uit 2013 nu uitgebreid naar alle leeftijden.

Iedereen die iets doet of deelt wat wordt gezien als het ‘promoten’ van informatie over LHBTI-Plussers, loopt het risico op een boete van ruim 6000 euro. Dat geldt voor uitingen via televisie, boeken, reclames en online.

Het nieuwe wetsvoorstel verbiedt ook het ‘demonstratie’ van LHBT-gedrag aan kinderen

Voor organisaties en bedrijven kan de boete oplopen tot zo’n 80.000 euro. Buitenlanders riskeren vijftien dagen te worden vastgezet. Ook kunnen ze het land uit worden gezet.

De Russische mensenrechtenorganisatie LGBT Network ziet de wetsuitbreiding als ‘weer een poging om de LHBTI-gemeenschap te discrimineren en te vernederen’. De Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de VN zei eerder al dat de nieuwe wet ‘inbreuk maakt op internationale mensenrechtennormen en -standaarden.’

‘On-Russisch’

Russische parlementariërs presenteren de wet als een manier om hun land te beschermen tegen ‘on-Russische’ normen en waarden, die volgens hen gepromoot worden door het Westen. Zo noemt parlementariër Aleksandr Chinsjtejn, die een van de architecten van de wet is, LHBTI-Plus-thema’s ‘een element van hybride oorlogsvoering, en in deze hybride oorlog moeten we onze waarden, onze samenleving en onze kinderen beschermen’.

Kseniya Mikhailova van de LHBTI-steungroep Vykhod (‘Coming Out’) zegt tegen persbureau Reuters dat koppels van hetzelfde geslacht moeten vrezen dat hun kinderen van hen zouden worden afgenomen omdat ze een LHBTI-levensstijl hebben.

Tsunami

Volgens haar wordt kussen in het openbaar door paren van hetzelfde geslacht gezien als overtreding. Ze verwacht dat homobars of -clubs voor volwassenen open kunnen blijven, maar geen reclame meer kunnen maken.

Volgens Mikhailova heeft de oude ‘anti-homo-wet een golf van aanvallen op de LHBTI-gemeenschap ontketend. Ze verwacht nu een tsunami van geweld tegen LHBTI-Plussers.

