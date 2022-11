Geen ‘Roze Ros’ supportersvereniging voor FC Twente

on

FC Twente krijgt geen officiële LHBTI-Plus-supportersvereniging. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen algemeen directeur van de voetbalclub Paul van der Kraan en initiatiefnemer van de roze supportersvereniging, Ben Hof-Meijer.

Een officiële roze supportersvereniging ‘past niet in het clubbeleid van supportersverenigingen’.

De FC Twente-fan richtte na homofobe spreekkoren in het stadion ‘Het Roze Ros’ op, een supportersvereniging die volgens hem openstaat voor iedereen.

FC Twente is minder gecharmeerd van het initiatief. Volgens de club gaat een aparte vereniging juist in tegen de richtlijnen van inclusiviteit van de voetbalclub, door potentiële leden ‘uit te sluiten op basis van etniciteit, genderidentiteit, religie of seksuele voorkeur’.

Binnenkort gaan Meijer-Hof en Van der Kraan om tafel om ‘nieuwe ideeën’ te bedenken. Om wat voor ideeën dit zou kunnen gaan, willen ze nog niet kwijt.

‘Het gesprek van gisteren is succesvol verlopen’, zegt een woordvoerder van FC Twente. Ook Roze Ros-oprichter Ben Hof-Meijer zegt positief terug te kijken op het gesprek. Hij laat op de Facebookpagina van het Roze Ros weten dat de gesprekken een ‘positieve ontwikkeling zijn voor de homo-emancipatie en -acceptatie’.

(Bron: Roze Golf/RTV Oost)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws