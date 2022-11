WK-bezoekers met regenboogkleuren mogen stadion niet in

on

In elk geval twee bezoekers van de WK-voetbalwedstrijd tussen de Verenigde Staten en Wales werden tegengehouden toen ze het stadion binnen wilden gaan, omdat ze iets droegen met regenboogkleuren.

Oud-international voor Wales Laura McAllister, moest van haar regenbooghoedje inleveren ‘omdat het een verboden symbool was’. Dat gebeurde ook bij andere Wales-fans, zegt de Welshe LHBTI-Plus-supportersvereniging The Rainbow Wall. Uiteindelijk mocht ze het stadion in.

De Amerikaanse journalist Grant Wahl had een zwart T-shirt aan met daarop een voetbal omringd door regenboogkleuren toen hij werd tegengehouden bij het stadion.

Hij werd zo’n 30 minuten vastgehouden, waarna hij alsnog naar binnen mocht met zijn T-shirt aan. Hij zegt dat zowel een manager van de beveiliging als een FIFA-vertegenwoordiger hem excuses aanbood.

Duidelijke richtlijnen wat betreft regenboogkleuren op het WK voetbal zijn er niet. Op een foto voorafgaand aan de wedstrijd Engeland – Iran is een fan in het stadion te zien in een shirt met daarop Engelse leeuwen in regenboogkleuren.

Persbureau Bloomberg meldde begin deze maand op basis van een ingezien veiligheidsprotocol dat politiemensen in Qatar mensen met regenboogvlaggen met rust moeten laten.

(Bron: NOS; foto: Grant Wahl)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws