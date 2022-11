Supermarktketen breekt met DFB vanwege OneLove-band

on

De Duitse supermarktketen REWE heeft met onmiddellijke ingang de samenwerking met de Duitse voetbalbond (DFB) stopgezet. Aanleiding is de beslissing van de bond om de aanvoerder van het nationale team, Manuel Neuer, zonder OneLove-armband te laten spelen.

REWE is de eerste sponsor die actie onderneemt in de nasleep van het besluit van zeven landen om gehoor te geven aan de dreiging van de FIFA om de aanvoerders met zo’n band te straffen met een gele kaart.

‘Voor ons betekent voetbal onder andere fair play, tolerantie en solidariteit – ook wij dragen deze waarden hoog’, zegt Lionel Souque, CEO van REWE Group in een verklaring.

‘Wij staan ​​voor diversiteit – en voetbal is ook diversiteit. We leven deze houding en we verdedigen deze houding – zelfs tegen mogelijke weerstand. Het schandalige standpunt van de FIFA is totaal onaanvaardbaar voor mij als CEO van een divers bedrijf en als voetbalfan.’

Het bedrijf had in oktober al aangegeven het langdurige contract met de DFB niet willen verlengen, maar door de beslissing van de FIFA stopt REWE per direct en maakt ook geen gebruik van de advertentierechten uit het contract met de DFB.

De supermarkten van REWE geven de WK-albums en –plaatjes nu gratis aan de klanten. Hoeveel geld gemoeid is met de sponsorovereenkomst met de DFB is niet bekend.

Stappen

De voetbalbond overweegt juridische stappen tegen de FIFA over de armbandkwestie.

In de Duitse krant Bild zei DFB-woordvoerder Steffen Simon: ‘De FIFA heeft ons verboden een teken voor diversiteit en mensenrechten te maken. Het heeft dit gecombineerd met massale dreigementen met sportieve sancties zonder deze te specificeren.’

6.500 voetballen

Bij de start van het WK-voetbal werd in Duitsland actie gevoerd in Herne door welzijnsbureau AWO en de kunstenaar Volker-Johannes Trieb.

De meer dan 15.000 arbeidsmigranten werden herdacht die het afgelopen decennium in Qatar zijn omgekomen volgens statistieken van de Qatarese regering.

Ook werden er 6.500 met zand gevulde voetballen op het veld in het stadion van Herne geplaatst voor de bij de bouw van de stadions omgekomen arbeiders.

(Bron: Deutsche Welle, REWE; foto: REWE)

