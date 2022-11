Nijmegen vergoedt nieuw paspoort/rijbewijs voor transgenders

on

Het laten aanpassen van paspoort en rijbewijs bij geslachtsverandering is voortaan gratis in Nijmegen. Daarmee is Nijmegen de eerste gemeente die het aanpassen van het geslachtaanduiding in officiële documenten vergoed.

De gemeente wil daarmee mensen die in transitie zijn ondersteunen. ‘In de lhbtiq+-gemeenschap is er met blijdschap op gereageerd. Het lijkt me bijna evident dat ook andere gemeenten zullen volgen’, zegt verantwoordelijk wethouder Grete Visser (D66) in De Gelderlander.

De vergoeding geldt voor alle kosten die te maken hebben met administratieve wijzigingen rondom het geslacht. Niet alleen een paspoort of ID-bewijs, rijbewijs, maar ook de kosten voor de vereiste deskundigenverklaring, gaat Nijmegen vanaf 2023 vergoeden.

‘Het zijn jaarlijks maar hele kleine aantallen die hun geslachtsregistratie veranderen. Maar voor deze groep is het wel heel belangrijk’, aldus Visser.

De vergoeding is het gevolg van een voorstel van D66 dat vorig jaar door de gemeenteraad is aangenomen.

De regeling gaat volgend jaar in en geldt met terugwerkende kracht ook voor 2022.

De vergoeding geldt alleen voor mensen die een ‘m’ of een ’v’ willen laten registreren. Een ‘X’ is nog niet aan te vragen bij een gemeente. Dat moet via de rechter en dat kost geld. Er zijn wel subsidieregelingen voor het aanvragen van een ‘X’.

(Bron: De Gelderlander)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws