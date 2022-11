Nederland voetbalt zonder OneLove-band na dreiging FIFA

on

Aanvoerder Virgil van Dijk van het Nederlands elftal voetbalt maandag in Qatar zonder OneLove-band. De FIFA heeft gedreigd het dragen van de band te bestraffen met een gele kaart.

De Nederlandse voetbalbond betreurt dat ‘het niet gelukt is om gezamenlijk tot een redelijke oplossing te komen.’

‘Wij staan voor de OneLove-boodschap en blijven die uitdragen, maar onze eerste prioriteit op het WK is de wedstrijden winnen. Dan wil je niet dat de aanvoerder de wedstrijd begint met het krijgen van een gele kaart’, schrijft de KNVB in een verklaring.

De KNVB had de FIFA al in september gevraagd om toestemming, maar een reactie bleef uit. ‘Vandaag, uren voor de eerste wedstrijd, is ons vanuit FIFA (officieel) duidelijk gemaakt dat de aanvoerder een gele kaart zal krijgen als hij de OneLove-aanvoerdersband draagt.’

‘Erg laat’

Het plan was dat ook de aanvoerders van België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Wales en Zwitserland de band zouden dragen tijdens de wedstrijden in Qatar.

Ook die landen zien er nu van af. De Deense bondsvoorzitter Jakob Jensen zegt tegen de NOS: ‘Net als zij (de KNVB- red)zijn wij enorm teleurgesteld in de FIFA. We hebben maandenlang samengewerkt aan deze boodschap. Het is erg laat dat de FIFA nu met dit bericht komt’.

Positieve boodschap

Met de OneLove-aanvoerdersband wilde de KNVB een positieve boodschap uitdragen, vóór verbinding en tegen alle vormen van discriminatie.

Het dragen van zo’n band wordt door de FIFA gezien als een politiek statement en dat is verboden. De KNVB was bereid om een eventuele geldboete te betalen, ‘maar dat FIFA ons hiervoor op het veld wil straffen is nog nooit vertoond.’

