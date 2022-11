‘Later’ laat zorgprofessionals nadenken over LHBTI-ouderen

on

In Zwolle is maandag een symposium over LHBTI-ouderen gehouden voor zorgprofessionals en zorgbeleidsmakers.

Er werd gesproken over vragen als: ‘Hoe zorgen we ervoor dat regenboogsenioren altijd zichzelf kunnen zijn en op een respectvolle manier oud kunnen worden?’

De middag was gevuld met verschillende sprekers, workshops , foto- en videoportretten en een optreden van Roze 50+ ambassadeur Marjet Bos en zanger Klaas Spekken met liedjes en verhalen van en over LHBTI-ouderen.

Niels Piëst van Stichting WijZ Welzijn één van de organisatoren van het project Later: ‘We zijn nu bijna drie jaar bezig om dit voor elkaar te krijgen en we zijn nu heel blij dat het eindelijk gelukt is.’

Het project is in Zwolle georganiseerd door WijZ Welzijn, COC Zwolle en Gemeente Zwolle met financiële ondersteuning van De Gasthuizen, Provincie Overijssel, Gemeente Zwolle en het VSB Fonds.

Het project heeft al eerdere edities gehad in Amersfoort en Emmen. In 2023 wordt een soortgelijk symposium gehouden in Deventer en in de regio achterhoek/Twente.

(Bron en foto: Sterre Draaisma – Roze Golf)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws