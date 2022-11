BBC-verslaggeefster draagt OneLove-band bij voorbeschouwing

on

BBC-verslaggeefster Alex Scott is maandagmiddag bij de voorbeschouwing in het Khalifa International Stadium op de wedstrijd Engeland – Iran in beeld verschenen met de OneLove-aanvoedersband om de arm.

De voormalige vleugelverdediger van Arsenal maakte haar standpunt, nadat maandagochtend de FIFA had gedreigd een gele kaart te laten uitreiken aan aanvoerders die de band zouden dragen tijdens de wedstrijd.

Aanvoerder Harry Kane van het Engelse team zou de band aanvankelijk dragen tijdens de wedstrijd tegen Iran. Als statement tegen racisme knielden de voetballers van Engeland voor aanvang van de wedstrijd.

(Bron: BBC, RTL; foto: BBC)

