Doden door schietpartij Amerikaanse gayclub

In een gayclub in de Amerikaanse stad Colorado Springs zijn vijf zeker vijf mensen doodgeschoten. Volgens Amerikaanse media zijn er achttien gewonden door de schietpartij. De dader is gearresteerd.

Multiple police units and ambulances outside Club Q – Colorado Springs pic.twitter.com/WDNACIJm16 — Trey (@TreyRuffy) November 20, 2022

De schietpartij was aan het einde van de zaterdagavond in Club Q. Bij de hulpdiensten kwamen meerdere meldingen van de gebeurtenissen. Volgens CNN heeft de politie nog niets gezegd over een mogelijk motief voor de schietpartij.

Club Q zegt op Facebook dat ze “kapot zijn van de zinloze aanval.”

