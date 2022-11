Protest bij ambassade Qatar in Londen: ‘De wereld kijkt toe’

on

Activist Peter Tatchell heeft met zo’n vijftig anderen zaterdag gedemonstreerd voor de ambassade van Qatar in Londen tegen de onderdrukking van LHBTI-Plussers in Qatar.

Tatchell waarschuwde Qatar dat de ogen van de wereld tijdens het WK voetbal op het land gericht zullen zijn. Hij zei het ‘schandalig’ is dat figuren zoals David Beckham Qatar en het toernooi promoten en zo fans vragen om mensenrechtenschendingen en de slechte positie van LHBTI-Plussers in het land te negeren.

‘Onze boodschap aan Qatar is dat de wereld toekijkt. We zijn hier om een ​​licht te werpen op het misbruik van vrouwen, LHBT’s en arbeidsmigranten door het regime. We sturen ook een boodschap van liefde en solidariteit met die zeer dappere Qatari’s die strijden voor democratie en mensenrechten.’

‘Ik kan begrijpen waarom fans naar de wedstrijden willen kijken. Maar ik zou ze willen vragen om hun sociale media te gebruiken om de mensenrechtenschendingen in Qatar aan de kaak te stellen en om de Fifa aan te klagen vanwege haar samenzwering met een seksistische, homofobe en racistische dictatuur.’

De 70-jarige Peter Tatchell werd vorige maand aangehouden in Doha. Hij demonstreerde in zijn eentje buiten bij het Nationaal Museum van Qatar.

(Bron: The Guardian, Peter Tatchell Foundation; foto: Twitter PTF)

